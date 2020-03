Coronavirus: Michel, faremo tutto il necessario per ripresa economica in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo straordinario in video conferenza ha appoggiato le posizioni dell'Eurogruppo e le misure della Commissione europea per far fronte alle conseguenze economiche della crisi del coronavirus. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, spiegando che i capi di Stato e di governo hanno chiesto che i ministri dell'Economia monitorino la situazione e adattino la risposta in base ai cambiamenti rapidi che avvengono. "Faremo 'Whatever it takes' per ristabilire la fiducia e sostenere la ripresa velocemente", ha sottolineato Michel. (Beb)