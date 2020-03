Coronavirus: imprese manifatturiere lombarde sospendono attività, la locomotiva d'Italia rallenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia, la locomotiva d'Italia, sono numerose le aziende del settore manifatturiero che hanno temporaneamente chiuso gli stabilimenti e sospeso l'attività produttiva per contenere la diffusione del Coronavirus che sta mettendo a dura il sistema sanitario lombardo. Mentre alcune, anche di grandi dimensioni come Leonardo, rimangono aperte altre, altre hanno deciso per la chiusura. Alle fermate già annunciate nei giorni scorsi, di Brembo, che ha disposto la chiusura dal 16 al 22 marzo dei siti di Stezzano, Curno, Mapello e Sellero, e Tenaris, dove solo trenta operai volontari continuano a tenere aperto un reparto dello stabilimento di Dalmine per produrre le bombole d'ossigeno, molte altre imprese, sparse a macchia di leopardo in un tutte le province lombarde, hanno comunicato l'adozione di provvedimenti simili. Nella bergamasca, uno dei territori in cui si è diffuso maggiormente il Covid-2019, cancelli chiusi e macchinari spenti alla Lucchini RS Group, che da lunedì 13 ha fermato la produzione e riducendo al minimo indispensabile la propria attività, così come da Evoca, Lvf, Bticino, Aesys, Same, Gildemeister, Mannesman, Global e Alltub. Nel bresciano, le attività sono state sospese da Iveco, Fondital, Ivar, Beretta e Gefran. Stop anche alla Secondo Mona e alla MV Augusta nel varesino. Nel milanese l'Electrolux ha fermato da ieri la produzione allo stabilimento di Solaro per consentire un ulteriore intervento di sanificazione e in attesa di conoscere i contenuti dettagliati del nuovo decreto del governo in materia di Coronavirus. La Magneti Marelli ha disposto tre giorni di sospensione temporanea di tutte le attività produttive nei propri stabilimenti italiani, compreso quello di Corbetta alle porte di Milano fino al 18 marzo. In Brianza la St di Agrate ha bloccato le linee del 66 per cento, puntando per chi lavora in ufficio sullo smart-working. Situazioni analoghe anche per Beta Utensili, Cima Mollificio, Stabuli, Borg Warner e Terninox. Sospesa già da giovedì scorso l'attività dell'impianto della Cnh Industrial a Suzzara (MN). (Rem)