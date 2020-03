Nigeria: medici minacciano sciopero per ritardo pagamenti e condizioni di lavoro

- I medici di Abuja, capitale della Nigeria, hanno intrapreso uno sciopero ad oltranza lamentando ritardi nei pagamenti e condizioni di lavoro non sicure negli ospedali. L'annuncio, riferisce la stampa locale, è stato dato dal presidente dell'associazione medici di Abuja, Roland Aigbovo, e cade dopo che nel paese è stato confermato il terzo caso di contagio da coronavirus. "Si tratta di una decisione difficile", ha detto Aigbovo, ricordando che gran parte del personale medico che aderisce all'associazione non ha ricevuto lo stipendio negli ultimi due mesi nonostante ripetute richieste di saldo. Secondo i tecnici, i ritardi deriverebbero da problemi legati ad un nuovo sistema di gestione degli stipendi introdotto dalle autorità di Abuja. Allo sciopero aderiranno anche altri operatori sanitari, ha aggiunto Aigbovo, se le autorità nigeriane non risponderanno alle loro richieste entro 48 ore. (segue) (Res)