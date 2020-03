Coronavirus: confronto in teleconferenza tra Macron, Merkel, Johnson ed Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la crisi legata al coronavirus ha trovato spazio nell’odierno confronto in teleconferenza tra i leader di Francia, Germania, Regno Unito e Turchia, rispettivamente Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson e Recep Tayyip Erdogan. Lo riporta l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, secondo cui i quattro hanno discusso di possibili misure per il contrasto alla pandemia. Macron, Merkel, Johnson ed Erdogan avrebbero dovuto incontrarsi a Istanbul per discutere innanzitutto della crisi migratoria al confine tra Turchia e Grecia e degli sviluppi del conflitto in Siria, in particolare nella provincia nord-orientale di Idlib. L’emergenza sanitaria ha tuttavia spinto i quattro leader a organizzare il confronto a distanza e a modificare l’ordine del giorno.(Tua)