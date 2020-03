Coronavirus: Gallera, domani medici americani in ospedale da campo a Cremona

- "Sono già arrivati anche i primi medici americani che domani monteranno un ospedale da campo dentro l'ospedale di Cremona che ha addirittura sei posti di terapia intensiva, disponibile per 60 pazienti, ringraziamo le chiese evangeliche americane per questo grande gesto di solidarietà". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sulla situazione dell'emergenza Coronavirus in Regione Lombardia. (Rem)