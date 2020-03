Coronavirus: chiusura Fca Cassino blocca indotto, ma industria laziale prova a resistere

- L’industria laziale prova a resistere al coronavirus, ma inevitabilemente perde uno dei suoi impianti più importanti, quello di Fca groups a Cassino. Come gli altri stabilimenti in Italia del gruppo anche quello di Piedimonte San Germano, che lavora le Alfa Romeo, si è fermato. La chiusura dello stabilimento Fiat porta con sé anche la chiusura delle tantissime piccole, medio e grandi imprese dell’indotto. Come La Prima Component Spa, azienda con 115 milioni di fatturato che produce componenti e accessori per le automobili. “Qui – riferiscono ad Agenzia Nova dagli impianti dell’impresa – è tutto fermo”. E se l’automotive si blocca, il resto dell’industria laziale – farmaceutico e aerospazio in testa – cerca di resistere, anche se non è escluso che con l’introduzione della cassa integrazione straordinaria che sarà introdotta con il nuovo decreto “Cura Italia”, altri decidano di fermare la produzione. Intanto le imprese provano ad organizzarsi. Le aziende più grandi del settore difesa e aerospazio come Leonardo e Avio proseguono le produzioni, seppur nel rispetto delle regole ordinate dal governo nel Dpcm del 9 marzo scorso: gli addetti lavorano a distanza e con le mascherine prottetive. Discorso diverso sui dipendenti amministrativi, per i quali è scattato il telelavoro. Stesse precauzioni anche per le aziende del chimico-farmaceutico. La multinazionale americana Abbvie che fabbrica farmaci nella provincia di Latina, continua normalmente la produzione (sono però stati messi in smart working tutti gli amministrativi che lavorano nella sede dell’Eur a Roma). (segue) (Rer)