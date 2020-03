Coronavirus: chiusura Fca Cassino blocca indotto, ma industria laziale prova a resistere (2)

- Lo stesso accade anche nei settori meno significativi, e in tutte le province della regione. La Seko Spa, impresa del reatino che produce apparecchi elettronici di misurazione, da alcuni giorni ha distribuito la produzioni su due turni, invece che uno, in modo da garantire minor afflusso e maggiori distanze tra i suoi dipendenti. Altre imprese, invece, hanno sfalsato gli orari di ingresso e uscita tra i dipendenti ottenendo lo stesso risultato. C’è chi invece non ha potuto far altro che chiudere: quelle dove è stato registrato un caso positivo al Covid-19. È il caso della Sicamb di Latina chiusa fino al prossimo 23 marzo per permettere le sanificazioni dopo che lo scorso è stato trovato positivo un dipendente. Dai sindacati, arrivano richieste diffuse e pressanti per tutte quelle aziende che non accettano di sanificare ad ogni cambio turno gli spazi di lavoro, che non vogliono aumentare il numero dei turni o ridurre il personale. O ancora, non riescono a fornire i dispositivi di sicurezza come mascherine e guanti. In base a tutte queste richieste in questi giorni ha rischiato più volte di fermarsi la produzione (che invece continua) alla Trellerborg wheel system di Tivoli, l’azienda che produce i pneumatici è ancora in trattativa per scongiurare lo stop. (segue) (Rer)