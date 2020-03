Coronavirus: chiusura Fca Cassino blocca indotto, ma industria laziale prova a resistere (3)

- La preoccuopazione principale dei sindacati, però, è rivolta a tutti quegli operatori che lavorano nella filiera che permette agli ospedali di funzionare: dai manutentori di caldaie, impianti elettrici e apparecchi biomedicali, ai dipendenti delle lavanderie industriali che puliscono e sterilizzano camici e ferri chirurgici. “Nessuno è in possesso di mascherine e dei dispositivi necessari”, denunciano dalla Cgil di Roma e Lazio. Intanto domani sciopereranno i lavoratori iscritti a Filt e Nidel Cgil del centro Amazon di Passo Corese, il principale hub logistico della multinazionale americana in Lazio. “Mancano le mascherine e non sono rispettate le distanze previste dal decreto del governo”, è l’accusa dei sindacati, che già sabato avevano proclamato lo stato d’agitazione e dato un ultimatum all’azienda. Con lo stop dello strategico polo nel reatino c’è il rischio che s’inceppi tutta la filera distributiva del colosso americano in Regione. (Rer)