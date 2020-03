Coronavirus: Calderoli (Lega), Lombardia sta facendo tutto da sola, nessuno le metta bastoni tra ruota

- Il senatore della Lega, Roberto Calderoli, in una commenta la situazione emergenziale per il Coronavirus in Lombardia: "Ogni giorno lavoro, con telefonate e in ogni modo possibile, per aiutare a reperire materiali, mascherine e anche risorse per sostenere lo straordinario lavoro degli ospedali di Bergamo e di tutta la Lombardia". Per questo motivo - osserva Calderoli - "oggi esigiamo rispetto, vogliamo rispetto, stiamo cercando di fare tutto il possibile qui in Lombardia, di farci da soli gli ospedali, di farci da soli le mascherine, di farci da soli i ventilatori, ma adesso che a nessuno venga in mente di bastoni tra le ruote".(Com)