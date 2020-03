Coronavirus: confermata seconda morte in Brasile, indagini su altri quattro decessi sospetti

- Le autorità dello stato brasiliano di San Paolo hanno confermato questa mattina la seconda morte legata alla trasmissione del nuovo coronavirus. Si tratta di una donna di 76 anni che non aveva viaggiato all'estero negli ultimi mesi. Oltre questa morte, il dipartimento della Salute dello stato e l'unità di crisi istituita per coordinare le azioni di contenimento della diffusione del virus stanno indagando su altri quattro decessi definiti come "sospetti", registrati nelle ultime ore. Le autorità sanitarie brasiliane avevano poche ore prima riferito del primo caso di morte associato all'infezione del nuovo coronavirus. L'uomo, un abitante della città di San Paolo, 62 anni, era ricoverato da alcuni giorni in ospedale privato, scrive il portale "G1". La sua cartella clinica, riferivano le autorità locali, riporta un passato di diabete, ipertensione e iperplasia prostatica. (segue) (Brb)