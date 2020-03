Coronavirus: confermata seconda morte in Brasile, indagini su altri quattro decessi sospetti (2)

- Lo stato di San Paolo si conferma quello maggiormente colpito da coronavirus. Secondo il dipartimento della Salute i casi confermati sono 152 e i sospetti 2.064. Questa mattina il sindaco della metropoli brasiliana di San Paolo, Bruno Covas, ha dichiarato lo stato di emergenza in città a causa dell'aumento del numero di contagi da coronavirus registrato negli ultimi giorni. Il decreto è stato pubblicato nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale. "Nel municipio di San Paolo viene decretata una situazione di emergenza, per far fronte alla pandemia derivante dal coronavirus, di importanza internazionale". In virtù del decreto emanato, le autorità del municipio potranno requisire beni ed esigere servizi dietro pagamento di equo compenso. La misura autorizza inoltre il municipio ad acquistare beni e servizi da utilizzare per far fronte all'emergenza sanitaria senza gara di appalto. (segue) (Brb)