Coronavirus: confermata seconda morte in Brasile, indagini su altri quattro decessi sospetti (3)

- Ieri l'amministrazione municipale aveva ha sospeso la circolazione a targhe alterne e vietato tutti gli eventi privati che necessitano di un permesso municipale sono sospesi e che le strutture di assistenza sociale e culturale saranno chiuse, ad eccezione di quelle che ospitano i senzatetto. Covas ha anche annunciato che i dipendenti municipali di età superiore ai 60 anni e quelli sottoposti a chemioterapia potranno lavorare da casa. Il prefetto ha anche annunciato che alla fine di ogni corsa linea, gli autobus saranno disinfettati prima di riprendere a circolare. In ultimo il prefetto ha stabilito un limite di partecipanti ai funerali. Per evitare la contaminazione e la proliferazione del coronavirus, i riti non potranno avere oltre i dieci invitati contemporaneamente. (segue) (Brb)