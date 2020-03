Difesa: Guerini, arruolamento straordinario di personale sanitario militare e acquisto materiali per trasporto malati coronavirus (2)

- Anche lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze opererà al servizio dei cittadini: produrrà disinfettanti e sostanze ad attività germicida e battericida che in questo momento si fa fatica a reperire nel mercato. Lo Stabilimento, autorizzato dal ministero della Salute, è già partito con la produzione di 1000 litri al giorno di disinfettante e l'obiettivo è incrementarne la produzione. "E' un momento di grande impegno per tutto il paese e la Difesa deve dare, come sta già facendo, il proprio contributo anche sul fronte sanitario. Colgo l'occasione per ringraziare i nostri medici e i nostri infermieri per il prezioso lavoro che stanno facendo, così come tutte le Forze armate che operano, anche in questa emergenza, con professionalità e spirito di servizio a favore degli italiani", ha dichiarato Guerini. La Difesa, nell'ambito del supporto fornito per l'emergenza coronavirus, sta contribuendo alla produzione di dispositivi per le esigenze delle sale di terapia intensiva e sub intensiva a livello nazionale. Sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione civile, un'aliquota di personale di 25 unità dell'Azienda industrie difesa è stata messa a disposizione dell'azienda italiana del settore (Siare Enginereering di Valsamoggia in provincia di Bologna), per un periodo di circa quattro mesi, allo scopo di potenziarne la capacità produttive. (Com)