Argentina: coronavirus, sospesi voli e collegamenti interni durante prossimo ponte festivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista dell'imminente ponte festivo del 24 marzo, il governo argentino ha varato una nuova serie di misure utili al contenimento del nuovo coronavirus. In particolare, ha annuciato il ministro dei Trasporti, Mario Meoni, verranno sospesi i voli interni e la circolazione dei pullman interregionali a partire dalla mezzanotte di giovedì 19 marzo fino alle 24 di mercoledì 25 marzo. Per quanto riguarda le aree metropolitane il governo ha decretato che, sempre a partire da giovedì 19 alle 24 gli autobus potranno trasportare solo passeggeri nei posti a sedere. Obiettivo dell'ordinanza, ha dichiarato Meoni, è quello di scoraggiare gli spostamenti nei giorni in cui si commemora l'anniversario del colpo di Stato del 1976. In virtù dell'emergenza sanitaria in corso, le principali organizzazioni per i diritti umani avevano già deciso la settimana scorsa, in accordo con il governo, di annullare la tradizionale marcia ed il comizio nella Plaza de Mayo. Le autorità sanitarie in Argentina hanno confermato ieri a fine giornata nove nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il conteggio complessivo dei contagi a 65, con due decessi registrati. Il bollettino giornaliero del ministero della Sanità afferma che al momento la maggior parte dei casi di contagio si considera ancora come importata, essendo la diffusione del virus limitata ancora a persone che hanno viaggiato in zone a rischio e ai loro contatti più vicini. (segue) (Abu)