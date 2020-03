Argentina: coronavirus, sospesi voli e collegamenti interni durante prossimo ponte festivo (2)

- Le restrizioni alla circolazione interna nel prossimo fine settimana si aggiungono ad altre misure preventive che includono frontiere chiuse in entrata per tutti gli stranieri, posticipo dell'inizio delle lezioni al 31 marzo in scuole e università e dispense dal lavoro per i maggiori di 60 anni. Queste le principali misure annunciate domenica dal governo del presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, per fare fronte alla diffusione del nuovo coronavirus."Dobbiamo minimizzare la circolazione del virus", ha dichiarato Fernandez in una conferenza stampa tenuta al termine di una riunione di gabinetto straordinaria. Nell'occasione il presidente aveva preannunciato il varo di ulteriori misure di restrizione dei trasporti e dei movimenti delle persone con l'obiettivo di "guadagnare tempo". Fernandez non ha escluso la prossima chiusura dei grandi centri commerciali e l'affidamento della distribuzione di provvigioni esclusivamente agli alimentari di quartiere. Nel frattempo il governo argentino chiede a tutti quelli che possono di "restare a casa". "Se facciamo le cose per bene verranno minimizzati i rischi", ha concluso il presidente. (segue) (Abu)