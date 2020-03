Argentina: coronavirus, sospesi voli e collegamenti interni durante prossimo ponte festivo (3)

- Le decisioni del governo, ha chiarito ad ogni modo Fernandez nella conferenza stampa, non sono dovute "ad un aggravamento della situazione" ma per "evitare che peggiori". In una precedente intervista il presidente aveva chiarito che eventuali misure straordinarie del governo dovevano tenere conto anche della grave situazione economica e finanziaria che attraversa il paese. L'Argentina affronta in queste settimane infatti un difficile negoziato per la ristrutturazione del debito estero con creditori istituzionali e privati. In questo contesto infatti, e con un ascesa esponenziale dello spread misurato in relazione ai titoli del tesoro statunitense, che venerdì 13 marzo ha superato la barriera dei 3100 punti, il rischio default secondo gli esperti è concreto. "Disporre la paralisi del paese per 10 giorni può generare molte complicazioni e non possiamo permetterci di aggravare la crisi", ha detto il capo di Stato. La preoccupazione del governo è rivolta ai numerosi settori che si trovano in condizioni limite di sussistenza. "Bisogna garantire il salario a quelli che rimarranno a casa e crediti agevolati per quelli che dovranno smettere di produrre, la gente deve poter guadagnare perché altrimenti non morirà di coronavirus, ma di fame", ha aggiunto. (Abu)