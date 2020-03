Coronavirus: Gallera, lavoriamo con scrupolo, scandagliato tutti presidi attivi e in disuso

- In merito alle polemiche legate all'utilizzo o meno di ospedali dismessi, come quello di Legnano (MI) rispetto alla costruzione di un nuovo ospedale, l'assessore al welfare Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sul Coronavirus ha precisato: "Noi stiamo lavorando con scrupolo e attenzione, abbiamo scandagliato tutti i presidi ospedalieri quelli attivi e quelli in disuso, cerchiamo di usare al meglio le risorse, non abbiamo lasciato nulla d'intentato, ad esempio Sondalo è tornato ad essere un ospedale di riferimento. Siate sicuri e sereni rispetto alla capacità della regione e del sistema sanitario di fare di tutto, come vi abbiamo dimostrato in questi giorni".(Rem)