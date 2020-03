Coronavirus: Crimi, da Forze dell'ordine grande lavoro di prevenzione

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, elogia l'operato delle Forze dell'ordine in merito al Covid-19. "E' importante sapere che le Forze dell'ordine stanno svolgendo un grande lavoro di prevenzione e informazione, prima ancora che di repressione - osserva il viceministro all'Interno su Facebook - su tutto il territorio nazionale. I nostri agenti e operatori sono perfettamente consapevoli del grande momento di difficoltà e sofferenza che tutti i cittadini stanno vivendo - continua l'esponente del M5s - e cercano con impegno e rispetto di far comprendere quanto l'adozione di comportamenti virtuosi (restare in casa, il primo fra tutti) possa risultare determinante per il bene di ognuno".(Rin)