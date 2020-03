Brasile: Bolsonaro sottoposto a nuovo test di rito per il coronavirus, esito in serata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato sottoposto al secondo test per il coronavirus, così come vuole la prassi stabilita dalle autorità locali. Lo ha resto noto il ministro dell'Ufficio di sicurezza istituzionale (Gsi), Augusto Heleno, informando che il risultato potrebbe essere già pronto in serata. Oltre a Bolsonaro il test è stato effettuato anche allo stesso Heleno, al ministro degli Esteri, Ernesto Araujo e al sottosegretario per gli affari strategici della presidenza, ammiraglio Flavio Rocha. Bolsonaro si era sottoposto a un primo controllo, risultato negativo, la settimana scorsa, dopo che un membro del suo staff - il sottosegretario alla Comunicazione della presidenza della Repubblica, Fabio Wajngarten - era risultato positivo. Secondo il protocollo stabilito dal ministero della Salute, Bolsonaro dovrà sostenere altri due esami per il periodo di possibile incubazione del virus. (segue) (Brb)