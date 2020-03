Brasile: Bolsonaro sottoposto a nuovo test di rito per il coronavirus, esito in serata (2)

- L'allarme era scattato al ritorno della missione che Bolsonaro aveva fatto a inizio mese in Florida, negli Usa. Oltre a Wajngarten, altri dodici membri dello staff che avevano accompagnato il presidente erano risultati positivi. Dopo il primo esame, venerdì 13, i media avevano detto che Bolsonaro era risultato positivo. Sarebbe stato lo stesso presidente a comunicare - su facebook- l'esito "negativo" della controprova. effettuata dall'istituto Sabin. La notizia aveva per qualche ora allarmato anche l'opinione pubblica statunitense, visto la cena che Bolsonaro e il suo staff avevano sostenuto con il presidente Usa Donald Trump, nella residenza di Mar-a-Lago. L'inquilino della Casa Bianca aveva in un primo momento fatto sapere di non essere preoccupato. Successivamente si è sottoposto al test, con esito negativo. (segue) (Brb)