Coronavirus: Crimi, salute di tutti dipende da ciascun cittadino

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, ribadisce l'invito alla responsabilità individuale per contrastare la diffusione del Covid-19. "Sappiamo che stiamo affrontando dei sacrifici - sottolinea il viceministro all'Interno su Facebook -. Non è facile, per nessuno, ma ne va della salute di tutti. Un nostro passo indietro oggi può aiutarci a fare un importante passo avanti, tutti insieme, in futuro. Più attenzione poniamo ai nostri comportamenti - continua l'esponente del M5s - più rispettiamo le prescrizioni e le indicazioni fornite dalle istituzioni competenti e prima riusciremo a fermare la diffusione del virus, prima riusciremo ad uscire da questo momento di difficoltà economica, prima riusciremo a tornare ad abbracciare i nostri cari. L'invito, per tutti, è quello di non muoversi da casa, se non per motivi strettamente necessari. Se dovete andare a fare la spesa, andate da soli. Evitate le passeggiate e le attività di jogging all'aria aperta. Se le maggiori federazioni sportive hanno interrotto le proprie attività professionali, possiamo farlo anche noi". (Rin)