Repubblica Ceca: sindacati annunciano chiusura stabilimenti Skoda fino al 5 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione presso gli stabilimenti di Skoda Auto in Repubblica Ceca si fermerà nella serata di domani, 18 marzo, per poi riprendere a partire da domenica 5 aprile. Lo ha annunciato oggi il leader sindacale Jaroslav Povsik, ripreso dall’agenzia di stampa ceca “Ctk”. Lo stop alla produzione negli stabilimenti è legata all’epidemia di coronavirus che ha colpito anche la Repubblica Ceca. I rappresentanti di Skoda non hanno ancora rilasciato commenti in merito. Nel corso del periodo di chiusura, gli operai dovrebbero ricevere una quota dello stipendio pari al 70 e successivamente al 75 per cento. (Vap)