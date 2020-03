Coronavirus: Pantano (Confederazione Imprese e Professioni) a "Nova", sono 25.000 i negozi costretti alla chiusura nel napoletano

- Sono 25.000 le piccole aziende commerciali "costrette" alla chiusura in provincia di Napoli in base alle misure straordinarie adottate dal Governo nazionale e dalla Giunta regionale della Campania per affrontare la diffusione del Nuovo Coronavirus Covid-19. Lo ha spiegato ad Agenzia Nova Mauro Pantano, presidente della Confederazione Imprese e Professioni di Napoli. "Sono invece poco più di 600 (lo 0,24% del totale) - ha aggiunto Pantano - i negozi che continuano ad essere aperti nel napoletano in quanto autorizzati". "A queste - ha proseguito - aggiungiamo il comparto della Piccola Industria e alcuni poli dell’artigianato ai quali non è stata chiesta la 'chiusura forzata'". Inoltre, secondo quanto riferito a Nova da Pantano, in questa settimana "ci hanno segnalato la chiusura del 90% dei siti industriali che si sono autosospesi per i motivi più vari: difficoltà a porre in essere le misure di sanificazione, lavoratori impauriti dal Coronavirus, impossibilità a recapitare la merce per la chiusura delle attività commerciale, mancati incassi, mancati introiti irrecuperabili". "Il popolo delle partite Iva e le aziende - ha concluso il presidente della Confederazione Imprese e Professioni di Napoli - si chiedono come sarà possibile pagare entro maggio tutto ciò che ora è sospeso dal Dpcm".(Ren)