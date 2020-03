Coronavirus: Verdi, siamo vicini a consigliere comunale Coppeto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai Verdi è arrivata una testimonianza di vicinanza e solidarietà al consigliere comunale napoletano Mario Coppeto che, nelle scorse ore, ha dichiarato di essere risultato positivo al test del Covid-19. In una nota, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il capogruppo della V Municipalità Rino Nasti hanno affermato: "Il consigliere Coppeto ha tutta la nostra solidarietà e gli siamo vicini. In questo momento è indispensabile lavorare tutti insieme per contrastare questa emergenza. Ce la faremo".(Ren)