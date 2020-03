Coronavirus: Berlino, gli ospedali potenziano i reparti di terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla pandemia di nuovo coronavirus, gli ospedali di Berlino stanno potenziando i reparti di terapia intensiva, aumentando posti letto, personale e apparecchiature per le respirazione artificiale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'iniziativa è stata concordata dal governo del Land di Berlino con le strutture ospedaliere della regione. Inoltre, agli ospedali è stato chiesto di posticipare o annullare le operazioni pianificate, “nella misura in cui sia giustificabile dal punto di vista medico”. L'obiettivo è “creare risorse umane e capacità per i pazienti affetti da coronavirus”. (Geb)