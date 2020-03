Coronavirus: Pd, su trasporto pubblico locale lavoriamo a provvedimento governo

- Per Marco Simiani, responsabile Infrastrutture e Trasporti del Partito democratico, "i danni economici causati dall'emergenza coronavirus colpiscono anche il trasporto pubblico locale, un settore importante per numero di addetti e soprattutto per la mobilità di milioni di italiani, lavoratori, studenti, pensionati che, senza un trasporto pubblico efficiente, sarebbero spesso impossibilitati a svolgere le loro attività quotidiane. I mancati introiti legati ai pochi spostamenti imposti dal coronavirus in queste settimane - continua l'esponente del Pd in una nota - necessitano di un prossimo provvedimento di sostegno al tpl, considerando oltretutto che, anche in una situazione di bassa utenza, i mezzi stanno continuando a viaggiare per quei lavoratori che non possono assentarsi dal proprio impiego. Condividiamo le preoccupazioni delle aziende del settore e stiamo lavorando affinché ci sia un sostegno pubblico in questa fase a uno dei settori più strategici del Paese".(Com)