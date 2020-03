Cina: governo chiede credenziali di 5 organi si stampa degli Stati Uniti su territorio cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha chiesto a cinque media degli Stati Uniti di dichiarare in forma scritta alla parte cinese informazioni sul loro personale, stato finanziario, operazioni e proprietà immobiliari nel paese. Lo riferisce il quotidiano cinese "Global Times" secondo cui i media sono: "Voice of America", "New York Times", "Wall Street Journal", "Washington Post" e "Time". Secondo quanto riferito, la mossa arriva in risposta alla soppressione ingiustificata e alle pratiche discriminatorie da parte degli Stati Uniti nei confronti dei giornalisti cinesi nel paese. (Cip)