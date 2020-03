Coronavirus: Comune di Napoli, proseguono interventi sanificazione in città

- "Sono proseguiti, secondo il cronoprogramma già annunciato, gli interventi di sanificazione e di igienizzazione che Asia in collaborazione con l'Asl sta effettuando in città". Lo ha confermato il Comune di Napoli in una nota in cui ha affermato che le zone toccate oggi dagli interventi sono state quelle dagli ospedali Cardarelli, Vecchio Pellegrini e Loreto Mare a via Sedile di Porto, largo Ecce homo, via Donnalbina, via Benedetto Croce, piazza San Domenico maggiore, oltre a via Scarlatti e piazza Vanvitelli, in cui l'intervento s'è compiuto all'alba di oggi. (Ren)