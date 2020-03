Usa: segretario Tesoro, Casa Bianca ha approvato rinvio pagamenti tasse per 300 miliardi di dollari

- Il presidente Usa Donald Trump ha approvato il rinvio dei pagamenti al fisco per un totale di circa 300 miliardi di dollari, al fine di sostenere i cittadini di fronte all'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato oggi il segretario al Tesoro Usa Steve Mnuchin, nel corso di una conferenza stampa. "Puntiamo ad arrivare a 300 miliardi di dollari di pagamenti rinviati", ha detto Mnuchin, spiegando che i cittadini e i singoli soggetti possono posticipare fino a un milione di dollari di tasse al sistema fiscale senza essere soggetti a more o interessi, mentre per le aziende la somma può arrivare a 10 milioni di dollari. Mnuchin ha poi rilevato come la crisi del coronavirus possa avere per le compagnie aeree un impatto peggiore di quello degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001.(Nys)