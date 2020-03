Coronavirus: Gelmini (FI), turismo in ginocchio, governo ascolti categorie settore

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, lancia un appello all'esecutivo affinché ascolti le categorie del comparto turistico, colpite dall'emergenza Covid-19. "Il decreto Cura Italia ignora, in molte sue parti - osserva la parlamentare in una nota - una logica di buon senso che andrebbe invece seguita in questo delicato momento di crisi: chi non guadagna non deve pagare alcuna tassa allo Stato. E invece, tanti operatori del turismo dovranno pagare, come se nulla fosse, Imu e Tari. E non c'è alcuna misura a sostegno - continua l'esponente di FI - delle quasi 20 mila strutture alberghiere che devono corrispondere un canone di affitto e che in questo momento non sono in condizione di farlo. Il settore è in ginocchio e arriveranno mesi molto difficili. Il governo ascolti il grido di dolore di Federalberghi e di Confturismo, e metta in campo iniziative adeguate per aiutare l'intero comparto". (Com)