Sicilia: Musumeci, si farà strada Ragusa-Catania, Regione anticipa 600 mln

- "La superstrada Ragusa-Catania sarà realizzata con una anticipazione finanziaria della Regione e con la procedura affidata al governatore Nello Musumeci, in qualità di commissario". Lo ha reso noto la Regione Sicilia. E in una nota il governatore Nello Musumeci ha espresso la sua soddisfazione: "Mi sembra un significativo passo avanti anticiperemo oltre 600 milioni di euro sui 750 previsti. È una sfida che dobbiamo vincere, dopo decenni di chiacchiere. Ringrazio il governo Conte e in particolare il vice ministro Cancellieri, il ministro Provenzano e l'assessore Falcone per l'importante lavoro preparatorio condotto in questi mesi".(Ren)