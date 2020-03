Coronavirus: a palazzo Marino consiglieri riuniti in videoconferenza, giovedì ripartono le commissioni

- Sarà quella delle politiche sociali la prima commissione di Palazzo Marino dopo lo stop forzato imposto dalle misure per il contenimento della diffusione del coronavirus. I consiglieri comunali torneranno a riunirsi virtualmente giovedì 19 utilizzando un programma di videoconferenza testato nei giorni scorsi grazie all'ausilio della direzione sistemi informativi del comune. Lo stesso programma che già ieri, lunedì 16, ha consentito al tavolo permanente istituito dal consiglio e presieduto dal presidente Bertolé, che coinvolge i capigruppo, la vicesindaco Anna Scavuzzo e l'assessore al bilancio Roberto Tasca, di programmare l'attività delle prossime settimane per affrontare la situazione. "Abbiamo fatto di tutto per ridare ai consiglieri il prima possibile e nella massima sicurezza la piena operatività politica e amministrativa - dichiara il presidente del consiglio comunale Lamberto Bertolé -. E adesso siamo in grado di farlo. Ripartono quindi le commissioni consiliari e il lavoro del tavolo dei capigruppo e degli assessori sull'emergenza, che abbiamo riconvocato per lunedì prossimo". (segue) (com)