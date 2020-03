Coronavirus: a palazzo Marino consiglieri riuniti in videoconferenza, giovedì ripartono le commissioni (2)

- L'attività delle commissioni riparte in linea con quanto previsto dalle nuove disposizioni governative, che rendono possibile la riunione di giunte, consigli comunali e provinciali, anche per via telematica. Disposizioni che il comune di Milano aveva anticipato con una delibera di giunta, con la quale la scorsa settimana sono state definite le modalità per riunire Sindaco e assessori in video conferenza. "Grazie al lavoro della direzione Sistemi informativi e Agenda digitale siamo riusciti a garantire in tempi rapidi la possibilità di riunire digitalmente la Giunta comunale e le giunte dei nove Municipi - dichiara l'assessora alla trasformazione digitale e servizi civici Roberta Cocco -. In questo momento così delicato la tecnologia è il nostro miglior alleato, perché offre soluzioni alternative ed efficaci per proseguire senza interruzioni l'attività dell'Amministrazione comunale". Il calendario delle commissioni proseguirà poi con lavoro, sicurezza, mobilità, cultura e carceri. Resta per il momento sospesa la riunione del Consiglio comunale. (com)