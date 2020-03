Torino: Comune, 250 mila euro per ripristino e consolidamento aree fluviali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Torino ha stanziato 250 mila euro per interventi di ripristino e consolidamento delle aree fluviali della città, che saranno eseguiti in primavera e in estate. Il progetto esecutivo è stato approvato oggi dalla giunta su proposta dell’assessora Maria Lapietra e prevede numerosi lavori, che miglioreranno fruibilità e aspetto dei nostri fiumi. Ecco i principali: ripristino conservativo della piarda in pietra – la parte golenale pianeggiante posta tra la sponda e l’argine – sulla sponda sinistra del fiume (area dei Murazzi Buscaglione), con rimozione della vegetazione spontanea e dei depositi alluvionali; ripristino conservativo della pavimentazione della passerella Maratona sul Po, sostituzione parti danneggiate e trattamento protettivo; ripristino delle piarde dell’alveo della Dora Riparia in lungo Dora Napoli e tra corso Principe Oddone e via Bologna, con rimozione della vegetazione spontanea; rimozione della vegetazione spontanea nell’alveo della Dora Riparia a monte del ponte Ramello (corso Svizzera); movimentazione in alveo dei depositi alluvionali tra la sponda sinistra e il centro del torrente Stura nel tratto di ponte Amedeo VIII, con taglio e riduzione della vegetazione spontanea di medio e alto fusto, allo scopo di aumentare la capacità di deflusso delle acque; rimozione di piante, ramaglie e detriti accumulati a ridosso delle pile dei ponti e degli altri manufatti per preservare le infrastrutture e migliorare la sicurezza delle aree circostanti; lungo i rivi collinari, pulizia degli alvei e taglio della vegetazione spontanea.(Rpi)