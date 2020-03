Coronavirus: Zevi, istituita linea telefonica contro solitudine

- Una linea telefonica anti-solitudine e gratuita per rispondere alle esigenze di chi si sente solo ed emotivamente in difficoltà durante l'emergenza Coronavirus. È l'iniziativa dal titolo "Io resto insieme", varata dall'Osservatorio "Roma! Puoi dirlo forte" attraverso il numero 0656548370. "Ci stiamo mobilitando per non lasciare nessuno da solo in questo momento così difficile. I cittadini possono uscire solo in caso di necessità ma non dobbiamo e non vogliamo perdere il forte senso di comunità che il nostro territorio può esprimere - spiega Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio - Stare al sicuro a casa propria è l'unico modo per limitare l'avanzata di questo nemico invisibile, ma non bisogna sottovalutare, proprio come il Coronavirus, quanto la solitudine sia un problema altrettanto subdolo". "L'iniziativa rappresenta un vero e proprio abbraccio virtuale, con cui è possibile parlare al cuore di chi si sente un po' solo e cercare di intercettare il bisogno che tutti abbiamo di condividere i timori e le speranze che riempiono queste giornate difficili. E' possibile contattarci telefonicamente: a rispondere alle richieste ci saranno i volontari di 'Roma! Puoi dirlo forte'. Per molti che vivono soli, spesso senza amici o parenti in grado di dare un sostegno, isolamento significa non avere nessuno con cui parlare. Anche una sola telefonata può essere importante per stare in compagnia", aggiunge Zevi che conclude: "Per l'occasione lanciamo un appello a chiunque voglia entrare a far parte del nostro team come volontario per potenziare la squadra e le nostre attività di solidarietà sociale". (Com)