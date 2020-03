Coronavirus: Lega, "Cura Italia" dannoso, diventerà maxiemendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lega Massimo Garavaglia e Guido Guidesi ritengono che il decreto 'Cura Italia' "non sarà mai convertito in legge" e in una nota spiegano: "Il governo giallorosso lo trasformerà in un maxiemendamento al decreto già all'esame del Senato e vi porrà la fiducia. Un sotterfugio per guadagnare dieci giorni di tempo e sistemare un provvedimento squinternato e dannoso soprattutto per le partite Iva. Come al solito - concludono - questo governo improbabile poteva fare tre cose - ma per bene - invece ne ha fatte cento ma malissimo".(Com)