Coronavirus: assalto a parchi chiusi di Roma, fioccano le denunce per chi non rispetta ordinanza

- Sono 14 le persone denunciate ieri dalla polizia locale di Roma Capitale e tra questi, in larga parte, sono cittadini che si ostinano a voler entrtrare nei parchi nonostante siano chiusi per impedire il propagarsi del contagio da coronavirus. Le verifiche, che hanno subito un ulteriore rafforzamento, sono state oltre 19mila. Controlli che sono stati estesi al rispetto dell'ordinanza di chiusura dei parchi. In particolare, nel quadrante nord, in zona Cassia, cinque persone sono state fermate e denunciate perché entrate in aree interdette dall'ordinanza sindacale che ne stabilisce la chiusura. Tra i casi irregolari riscontrati ieri anche un'attività commerciale a pochi passi da piazza Navona, non autorizzata all'apertura. Mentre è di poche ore fa un intervento della pattuglia dell'Unità sicurezza pubblica ed emergenziale che ha sorpreso un uomo intento a scavalcare il muro per accedere al parco di Colle Oppio. Il 43enne, privo di documenti, è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti disposti dal l'Autorità Pubblica. (Rer)