Coronavirus: Raggi, Euro 2020 slitta di un anno, da Uefa decisione sofferta ma inevitabile

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un tweet, annuncia: "Euro 2020 slitta di un anno. Da Uefa decisione sofferta ma inevitabile. Tuteliamo salute persone in un momento difficile". "Vogliamo vivere europei di calcio con serenità e senza rischi - aggiunge il sindaco della Capitale - Sono certa che nel 2021 sarà evento indimenticabile per Roma, per l'Italia e per l'Europa". (Rer)