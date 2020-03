Balcani: coronavirus, Montenegro mette a disposizione i propri porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro ha messo i propri porti a disposizione dei paesi della regione per garantire il flusso di beni e il commercio nel periodo della pandemia del coronavirus. Lo ha annunciato oggi il premier del Montenegro Dusko Markovic durante una riunione dei primi ministri dei paesi balcanici, del cancelliere austriaco Sebastian Kurz e del commissario europeo per la politica del vicinato e i negoziati di adesione Oliver Varhelyi. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Markovic ha detto che "la pandemia rappresenta l'occasione per dimostrare l'unità e l'attaccamento ai valori e ai principi europei". (segue) (Mop)