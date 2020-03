Balcani: coronavirus, Montenegro mette a disposizione i propri porti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro, secondo Markovic, "si comporta in base alla convinzione che chiudere i mercati e bloccare le risorse non sono comportamenti europei". Markovic ha inoltre affermato che "in vista del prossimo Consiglio europeo, vorrei sottolineare la nostra aspettativa che la Macedonia del Nord e l'Albania otterranno il via libera per avviare i negoziati". Il primo ministro di Podgorica ha ribadito che "il progresso della Bosnia-Erzegovina sul percorso europeo è a propria volta di importanza fondamentale per la stabilità della regione a lungo termine". (Mop)