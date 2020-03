Coronavirus: 53 nuovi casi di contagio in Abruzzo

- "In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 229 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Rispetto a ieri si registra un aumento di 53 nuovi casi". Lo ha comunicato in una nota il servizio di prevenzione e tutela della salute della Regione Abruzzo. Nel bollettino quotidiano le cifre dell'emergenza: "94 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 32 in terapia intensiva, mentre gli altri 90 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 6 pazienti deceduti, 5 pazienti clinicamente guariti e 2 guariti (che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi)". In tutto, dall'inizio dell'emergenza, sono stati effettuati 1.688 test, 995 dei quali hanno avuto esito negativo. La mappa del contagio: "Dei casi positivi, 19 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 41 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 138 alla Asl di Pescara e 31 alla Asl di Teramo". (Ren)