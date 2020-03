Coronavirus: Altomonte (Bocconi), su lungo periodo in Ue serve politica fiscale comune

- Per affrontare le conseguenze dell'emergenza Coronavirus sulla lunga distanza "servirà portare soldi a famiglie e imprese e per farlo avremo bisogno di una politica fiscale comune europea". A sostenerlo è Carlo Altomonte, professore di European economic policy dell'Università Bocconi di Milano. "Rispetto alla crisi coronavirus, la risposta dell'Unione europea è stata standard. Da un lato, la Bce ha messo in campo tutti gli strumenti di cui dispone, sebbene siano stati comunicati male. Dall'altro, gli stati membri dell'Unione hanno detto di voler fare tutto il possibile, ma poi hanno lasciato il pallino ai singoli stati, consentendo di allentare i vincoli del Patto di stabilità, ma di fatto portandoli a dover agire ognuno per sé". Il che, conclude il professore, "va bene durante l'emergenza, ma non nel lungo periodo".(Com)