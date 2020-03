Coronavirus: Raggi, da questa sera Campidoglio si illuminerà con nostro tricolore, uniti ce la faremo

- Da questa sera il Campidoglio si illuminerà con il nostro Tricolore. Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "I colori della bandiera italiana - spiega il sindaco - per dare luce e speranza in questo momento così difficile e delicato per Roma, il nostro Paese e tutto il mondo. Oggi è il 159esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Abbiamo vissuto e superato tanti periodi bui. Dobbiamo essere uniti, coraggiosi e soprattutto responsabili. Con il Campidoglio illuminato vogliamo lanciare un segnale di speranza. Ringrazio Acea e i suoi tecnici che hanno provveduto ad illuminare Palazzo Senatorio. È un segnale che vogliamo dare a tutti proprio in questo giorno: l’Italia e gli italiani ce la faranno. Insieme ce la faremo. Noi italiani siamo forti". (Rer)