Coronavirus: Marcucci (Pd), Zaia e Fontana uomini delle istituzioni, inesauribile loro impegno

- Il capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci afferma che "in questa stagione non c’è Lega, non c’è Pd: ci sono solo uomini delle istituzioni". E sugli sforzi per il contenimento della pandemia da coronavirus scrive su Twitter: "Per questo voglio dare atto ai presidenti di Regione del Nord che sono in prima linea come Zaia e Fontana, del loro impegno inesauribile nel gestire l’emergenza". (Rin)