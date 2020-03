Coronavirus: Gallera, vecchio ospedale Legnano inutilizzabile, fake news dire che è pronto all'uso (2)

- "Tra l'altro - aggiunge Gallera - in questi anni il nosocomio è stato oggetto di numerosi atti vandalici e furti. In questi giorni abbiamo fatto una verifica finalizzata ad un utilizzo parziale. E l'Asst Ovest ci ha relazionato scrivendo che non è utilizzabile, evidenziando tutta una serie di apparecchiature da acquistare e tanti servizi da riattivare, oltre le opere murarie. Altro che 'pronto e utilizzabile' come scrive qualcuno. La stessa Asst indica che occorrerebbero dai 6 ai 12 mesi. La nostra idea è quella di realizzare una terapia intensiva in tempi brevissimi. E così stiamo procedendo". (Rem)