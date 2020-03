Nord Macedonia: coronavirus, leader forze politiche concordano rinvio elezioni (2)

- Venerdì scorso il presidente della Macedonia del Nord Pendarovski ha aperto alla possibilità di un rinvio delle elezioni previste per il 12 aprile nel paese. Secondo quanto riportava la stampa locale, Pendarovski ha precisato che la decisione necessita del consenso di tutte le forze politiche, ma che al tempo stesso occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti relativi alle possibili conseguenze per la diffusione del coronavirus. (segue) (Mas)