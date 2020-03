Nord Macedonia: coronavirus, leader forze politiche concordano rinvio elezioni (3)

- "La mia opinione è che possiamo dare il via alle campagne sui social network, ma ci sono categorie di cittadini che vi non hanno accesso. Secondo tutte le raccomandazioni dell'Osce e di altre organizzazioni, i cittadini devono essere pienamente informati per poter prendere una decisione il giorno delle elezioni", ha detto Pendarovski aggiungendo di ritenere che "non dovrebbe essere la fine del mondo" se le elezioni dovessero tenersi "tra un mese o due". (segue) (Mas)