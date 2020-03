Nord Macedonia: coronavirus, leader forze politiche concordano rinvio elezioni (4)

- Nella giornata precedente i leader dei principali partiti politici hanno annunciato che avrebbero ricorso alla comunicazione via social network e non ai raduni per la prossima campagna elettorale. Le dichiarazioni sono giunte dopo un incontro avvenuto a Skopje con il premier ad interim, Oliver Spasovski, sull'emergenza coronavirus. Il leader dell'Unione socialdemocratica (Sdsm) ed ex premier, Zoran Zaev, ha detto ai giornalisti che i leader hanno avuto "un incontro produttivo e costruttivo" sulle decisioni delle istituzioni in merito al coronavirus. "La cosa più importante è la tutela della salute dei cittadini, e questo deve essere la massima priorità delle istituzioni", ha detto Zaev aggiungendo che la campagna elettorale sarà "pienamente in linea" con le raccomandazioni del ministero della Sanità. (segue) (Mas)