Nord Macedonia: coronavirus, leader forze politiche concordano rinvio elezioni (5)

- "Chiedo a tutti i cittadini e a tutte le parti di seguire al millimetro di raccomandazioni. Sono convinto che con un impegno comune la situazione sarà rapidamente superata. Diffondere paura e panico tra la popolazione è un crimine e i cittadini devono essere informati dalle istituzioni", ha ancora affermato Zaev, sottolineando che il suo partito utilizzerà metodi alternativi per compensare ai raduni come la comunicazione attraverso i media e i social network. Il leader dell'Sdsm ha infine precisato che la riunione dei leader di partito non ha discusso un possibile rinvio delle elezioni, perché "è ancora prematuro". (segue) (Mas)