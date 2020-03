Nord Macedonia: coronavirus, leader forze politiche concordano rinvio elezioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il leader del partito d'opposizione Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne), Hristijan Mickoski, ha dichiarato dopo l'incontro che il rinvio delle elezioni non è stato affatto discusso. "Ciò di cui abbiamo parlato è che c'è un adattamento della campagna elettorale, utilizzeremo i social media e i mezzi d'informazione. Le raccomandazioni del governo e il divieto ( di manifestare) sono attivi e devono essere rispettati. Finché c'è un divieto, non ci saranno manifestazioni", ha detto il leader politico. (Mas)